В Эмиратах огонь охватил небоскреб: фото и видео масштабного пожара

Во вторник вечером, 5 мая, в эмирате Шарджа в ОАЭ загорелся небоскреб.
Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание Khaleej Times.
По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов в здании. На месте работают пожарные и медики.
В сети опубликовали фото и видео с места ЧП. На них видно, что горят почти все этажи небоскреба.
Информации о пострадавших и жертвах пожара пока нет.
Как сообщал “источник”, вечером в среду, 8 апреля, в столице России, Москве, начался пожар в доме престарелых: погибло шесть человек.
А в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажном жилом доме в одной из квартир.