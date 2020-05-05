В Эмиратах огонь охватил небоскреб: фото и видео масштабного пожара

Во вторник вечером, 5 мая, в эмирате Шарджа в ОАЭ загорелся небоскреб.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на издание Khaleej Times.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов в здании. На месте работают пожарные и медики.

В сети опубликовали фото и видео с места ЧП. На них видно, что горят почти все этажи небоскреба.

Информации о пострадавших и жертвах пожара пока нет.

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Как сообщал “источник”, вечером в среду, 8 апреля, в столице России, Москве, начался пожар в доме престарелых: погибло шесть человек.

А в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажном жилом доме в одной из квартир.