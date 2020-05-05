Зеленский предлагает расширить функции СБУ: будут следить за “моралью”

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде возложить на СБУ функции по защите морально-этических ценностей в рамках национальной безопасности.

Об этом говорится в законопроекте №3196 “О внесении изменений в Закон “О службе безопасности Украины”.

В переходных положениях этого закона предлагается внести изменения также в закон “О национальной безопасности Украины”. В частности, предлагается ввести понятие “Объекты национальной безопасности Украины”.

В число объектов национальной безопасности морально-этических ценностей общества входят человек и гражданин, общество, государство. В определении объектов, относящихся к обществу, указаны его духовные, морально-этические, культурные, исторические, интеллектуальные и материальные ценности, информационную и окружающую среду, природные ресурсы. Кроме того, в перечень национальных интересов внесено развитие духовности и моральных основ.

Напомним, что в предлагаемой редакции непосредственно закона об СБУ понятие “объекты нацбезопасности” не упоминается. Потому у ведомства нет прямых обязанностей надзирать за сферой моральных ценностей.

Однако, поскольку СБУ, согласно этому закону, должно предупреждать и прекращать преступления против основ национальной безопасности, то из этого выходит, что сфера морально-этических ценностей, если и непрямо, то все равно попадает в сферу компетенции СБУ.

В действующей редакции закона о нацбезопасности словом “мораль” и производные от него не встречаются.

Как сообщал “источник”, президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по переговорам в Минске, касающимся военного конфликта на Донбассе.