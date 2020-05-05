В Украине разгорелся скандал из-за изуродованного древнего городища: фото и реакция прокуратуры

Во Львовской области, где находится памятник археологии национального значения “Стольское Городище”, местные власти сделали насыпь и поставили скульптуру Девы Марии.

Об этом сообщает львовянин Владимир Бено на своей Facebook-странице.

“Ничего не имею против поклонения и веры, но не совсем понял целесообразность таких действий местной власти и почему-то сразу подумал о Европе и, будучи в подобных местах, никогда ничего подобного не видел, а наоборот попытки сохранить аутентичность места”, – прокомментировал он ситуацию и опубликовал фото.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту повреждения памятника археологии национального значения “Городище”.

“Стольское Городище” – столица средневековой Белой Хорватии. Белая Хорватия (древняя родина современной Хорватии) – это когда-то большая страна на территории Прикарпатья. И именно это село было ее столицей. Здесь кипела жизнь в VIII-X веке.

Сохранились немало памятников истории: скалы, пещера, подземные лабиринты. Археологи исследуют городище более 30 лет, а открыл его археолог Орест Корчинский.

Площадь города, по данным исследований, составила 250 гектаров, что свидетельствует о значительном культурном развитии славянского населения.

Памятник находится в 50 км от Львова в Николаевском районе. В 2015 году “Стольское Городище” стало историко-культурным заповедником.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве вандалы разгромили памятник легендарным козакам из мультфильма “Казаки”.