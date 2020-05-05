В Украине стартуют испытания лекарства от коронавируса: список больниц

В пяти больницах Украины начинают испытания препарата от COVID-19 “Биовен”.

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Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения.

“Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)“, – сказано в документе.

Согласно приложению к приказу будет проводиться “многоцентровое рандомизированное исследование по оценке эффективности препарата Биовен, производства ООО “Биофарма Плазма”, в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19/SARS-CoV-2″.

В исследованиях эффективности препарата “Биовен” берут участие:

Киевская городская клиническая больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Белоцерковская городская больница №3 (инфекционное отделение);

Львовская областная инфекционная клиническая больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

Одесская городская инфекционная больница (инфекционное боксированное отделение);

Киевская городская клиническая больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

Как сообщал “источник”, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в экстренном порядке выдало разрешение на использование для лечения зараженных коронавирусом препарата “Ремдесивир”.