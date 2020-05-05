Фото дня: В Тернополе врачи “бьются” за жизнь больного коронавирусом ребенка

Медики в Тернополе всеми силами борются за жизнь ребенка, который заразился коронавирусом.

Об этом сообщает естнмое издание “Реально”.

По данным издания, по состоянию на 11:00 во вторник, 5 мая, в Тернопольской городской детской больнице находятся пять пациентов с коронавирусом.

Состояние больных медики оценивают средне-тяжелое. При этом, пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, нет.

Напомним, за сутки, 4 мая, смертельный коронавирус в Украине подтвердили еще у 366 человек. Таким образом, количество зараженных пошло на спад. Всего на данный момент подтверждено 12 697 случаев заражения вирусом. От осложнений болезни скончались 316 человек. Вылечиться смогли 1875 пациентов.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине разгорается громкий скандал из-за тестов на коронавирус для детей, больных онкологией.