Как изменится жизнь украинцев с 11 мая: яркая инфографика про ослабление карантина

В Украине со следующего понедельника, 11 мая, начнут смягчать карантин, работу возобновят непродовольственные магазины, парикмахерские, библиотеки и многое другое.

Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Появилась инфографика, наглядно показывающая, как с 11 мая смягчится карантин.

После смягчения карантина заработают:

рынки и магазины торгующие не продовольственными товарами;

парикмахерские и салоны красоты;

автомойки;

учреждения, предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов;

стоматологии;

Также будет разрешено гулять в парках и скверах и проводить индивидуальные спортивные тренировки.

Под запретом остается работа школ и детских садов, зон развлечений в ТРЦ, и университетов. Также останутся закрытыми для посещений детские и спортивные площадки.

Как сообщал “источник”, в Минздраве опубликовали проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая.