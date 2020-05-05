Как изменится жизнь украинцев с 11 мая: яркая инфографика про ослабление карантина

В Украине со следующего понедельника, 11 мая, начнут смягчать карантин, работу возобновят непродовольственные магазины, парикмахерские, библиотеки и многое другое.
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Появилась инфографика, наглядно показывающая, как с 11 мая смягчится карантин.
После смягчения карантина заработают:
рынки и магазины торгующие не продовольственными товарами;
парикмахерские и салоны красоты;
автомойки;
учреждения, предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов;
стоматологии;
Также будет разрешено гулять в парках и скверах и проводить индивидуальные спортивные тренировки.
Под запретом остается работа школ и детских садов, зон развлечений в ТРЦ, и университетов. Также останутся закрытыми для посещений детские и спортивные площадки.
Как сообщал “источник”, в Минздраве опубликовали проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая.