В Украине хотят построить хранилище для радиоактивных отходов из РФ: в сети волна гнева

В Украине хотят начать строительство хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые вернутся из России после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на информационное агентство “Укринформ”.

Такой проект утвердило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

“Согласно генеральному плану, хранилище будет построено на комплексе производств “Вектор”. Оно гарантирует радиационную безопасность и надежное промежуточное хранение высокоактивных радиоактивных отходов в течение всего срока его эксплуатации сроком до 100 лет”, – говорится в сообщении.

Однако пользователей сети такая идея возмущает.

Как сообщал “источник”, ученые обнаружили в Средиземном море возле Италии огромное скопление пластиковых отходов.