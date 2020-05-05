Жертвы коронавируса в Беларуси “молодеют”: фото и история про работницу детсада

В белорусском городе Микашевичи от коронавируса умерла 30-летняя Анна Яцкевич, которая работала в детском саду помощником воспитателя.

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Об этом сообщает местное издание “Наша Нива”.

Коронавирусом молодая женщина заболела, находясь на отдыхе в санаторие. 11 апреля Анне стало плохо, у нее повысилась температура, но она думала, что просто простыла.

В Лунинецкой больнице, куда больную привезла скорая, у Анны взяли пробу на коронавирус. Результатов анализа на COVID-19 пришлось ждать 9 дней и он оказался положительным.

Всего Анне сделали два теста, говорят родственники, оба подтвердили коронавирус. После этого провели дезинфекцию в доме, где жила ее семья – муж и двое детей.

На пятый день пребывания в больнице у Анны появились хрипы в одном легком, на следующий день – во втором. Ей поставили диагноз: двустороннее воспаление. Ее состояние определили как тяжелое и перевели в реанимацию Пинской больницы, где подключили аппарат искусственной вентиляции легких.

3 мая Анна умерла, а на следующий день ее похоронили в закрытом гробу. Ее друзья решились прийти на похороны.

По словам родственников, хронических заболеваний у Анны не было. В Пинской больнице выдали заключение о смерти от сердечно-легочной недостаточности, вирусной двусторонней пневмонии и коронавирусной инфекции.

Ранее в Беларусси сообщалось о случаях заражения коронавирусом в санаториях страны. Министр здравоохранения упоминал о большом шлейфе инфицированных из санатория Министерства внутренних дел в Мядельском районе. Полной статистики, однако, власти так и не опубликовали.

Как ранее сообщал “источник”, в Беларуси пандемия коронавируса стала причиной высокой смертности, а трупы пытаются скрыть.