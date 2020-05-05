У детей обнаружили опасный синдром, связанный с коронавирусом

В Нью-Йорке и Лондоне у детей, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, выявили необъяснимый синдром, который связывают с COVID-19. У некоторых пациентов проявлялись симптомы, присущие болезни Кавасаки.

Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает Newsweek.

Как рассказал доктор Деметре Даскалакис, который занимает должность заместителя комиссара Отдела контроля заболеваний в Департаменте здравоохранения Нью-Йорка, речь идет о возникновении так называемого “многосистемного воспалительного синдрома”. Его обнаружили у 15 детей в возрасте от 2 до 15 лет в период с 17 апреля до 1 мая. Все дети выжили.

Многосистемный воспалительный синдром возникает, когда иммунная система выделяет слишком много белка под названием цитокин. В высокой концентрации этот белок может привести к нарушению функций организма. Могут возникнуть разрывы сосудов, из-за чего падает кровяное давление. Тогда жидкости накапливаются в легких и других органах. Таким пациентам необходим интенсивный уход для поддержания работы их органов.

В Великобритании у детей обнаружили аналогичный синдром. Даскалакис также сказал, что были и другие части США, где были такие случаи. Но он не уточнил, о каких штатах или городах идет речь.

Однако, среди проблем, которые выявили врачи, были признаки болезни Кавасаки и шок. Комиссар здравоохранения доктор Говард Цукер сказал, что чиновники расследуют причины синдрома.

“В последнее время в некоторых странах Европы были описаны воспалительные синдромы, которые похожи на болезнь Кавасаки. Но, кажется, это происходит редко”, – сказала эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Как сообщал “источник”, ученые из Южной Кореи заявили, что коронавирусом COVID-19 нельзя заразиться повторно, соответственно у тех, кто им переболел, вырабатывается иммунитет.