Закарпатье накрыло сильным градом: фото и видео стихии

Как и предупреждали синоптики, во вторник, 5 мая, в западных областях Украины прошли дожди с грозами, а в городе Берегове на Закарпатье выпал крупный град.

Фото и видео этого ненастья передал изданию Mukachevo.net местный житель.

На снятых кадрах видно, что в городе начался ливень, который перешел в мощный град.

Крупные льдинки из-за похолодания еще долго не таяли на зеленой весенней траве.

Напомним, что в понедельник, 4 мая, град шел в Киеве в микрорайоне Оболони, на улице Героев Днепра. По словам очевидцев, град достигал размеров куриного яйца.

Как ранее сообщал “источник”, в мае погода в Украине будет жаркой и засушливой, осадков практически не будет, а температура поднимется до 30 градусов тепла.