В Китае придумали смартфон с “невидимой” камерой, но есть одна проблема: фото

Компания Xiaomi хочет создать смартфон, фронтальная камера которого располагается под дисплеем.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс ITC.ua.

Однако из-за нынешних технологических ограничений реализовать задумку проблематично. Объясняют это тем, что пиксели матрицы дисплея, которые располагаются непосредственно над модулем фронтальной камеры, блокируют слишком много света. Специалисты работают над решением проблемы. А в то же время Xiaomi уже зарегистрировала патентную заявку, одобренную 24 апреля 2020 года, в которой описывается дизайн смартфона с подэкранной камерой.

В патентной заявки описаны две версии дизайна такого смартфона. Они выглядят почти одинаково, но отличаются местом расположения “невидимой” камеры. В одном варианте ее предлагается установить сверху в центральной части, а во втором – в верхнем левом углу экрана.

По идее разработчиков дизайна, фронтальную камеру полностью скроют от пользователей при просмотре контента с экрана смартфона. Отмечают, что она скрыта слоем пикселей, демонстрирующих информацию. Но в случае необходимости сделать фотографию пиксели над камерой отключаются и становятся прозрачными, что позволяет камере захватывать изображение.

В целом, смартфон выглядит как обычный. Дисплей имеет закругленные углы, небольшие рамки и минимальный подбородок. К слову, дизайн устройства напоминает прошлогоднюю модель Xiaomi Mi 9. Патентная заявка была подана в апреле 2019 года.

Как сообщал “источник”, блогер Джон Проссер, частенько сливающий информацию о новинках компании Apple, заинтриговал подписчиков в Твиттер информацией о новых моделях смартфона iPhone 12.