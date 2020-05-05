В России в магазине устроили “битву” за носки и бюстгальтеры: фото

В Алтайском крае (Россия) , несмотря на карантин из-за коронавируса, люди пришли в магазин на распродажу и устроили столпотворение.

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Об этом сообщает пользователь сети Виталий в Twitter.

Инцидент произошел в городе Рубцовск. Магазин в ТЦ “Эврика” объявил о скидках в 50%.

“Сотни поднятых с колен потомков победителей, несмотря на угрозу заразиться коронавирусом, бесстрашно ринулись в бой за дешевыми бюстгальтерами и носками”, – написал Виталий и опубликовал фото толкучки.

Напомним, в ходе сплошного тестирования в Вооруженных cилах Российской Федерации в период с марта по 26 апреля заражение коронавирусом было обнаружено у 874 военнослужащих.

Как сообщал “источник”, в сети показали магазин в оккупированном Россией Крыму, в котором прячут товар за решеткой.