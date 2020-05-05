Открытие парикмахерских и парков в Украине с 11 мая: названы правила посещения

Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила посещения парков и парикмахерских после ослабления карантина с 11 мая.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Парикмахерские/салоны красоты:
- должен проходить обязательный температурный скрининг работников перед началом работы;
- прием клиентов по предварительной записи, а ожидания очереди должно быть снаружи помещения;
- работники должны быть в масках.
Парки и скверы:
- администрация обязана разместить на территории и при входе в зоны отдыха правила их посещения;
- обеспечить функционал туалетов на территории зон, наличие жидкого мыла, антисептиков на входе в них и их регулярную уборку и дезинфекцию;
- не допускается проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и развлекательных мероприятий;
- в то же время посетители имеют право использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении надлежащей социальной дистанции и правил, установленных администрацией.
Как сообщал “источник”, в Украине со следующего понедельника, 11 мая, начнут смягчать карантин, министр здравоохранения Украины Максим Степанов перечислил объекты, которые возобновят работу.