Стало известно о получении политубежища в России скандальным экс-регионалом

Дипломаты в консульстве РФ в Харькове заявили, что бывший народный депутат Верховной Рады Украины от “Партии регионов” Дмитрий Святаш получил убежище в России.

Об этом сообщает сайт города Харькова со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что Святаш через свою супругу воспользовался российской программой “Соотечественник”, согласно которой любой украинец может получить паспорт РФ по упрощенной процедуре.

Также стал известен новый адрес бывшего украинского депутата – он теперь проживает в городе Липецке, на улице Гагарина.

“В РФ я пребывала с частными визитами в 2016, 2017, 2019 годах. Мой супруг Святаш Дмитрий Владимирович посещал РФ с частными визитами город Москву, Воронеж, Щебекино с 2003 года по 2019 года ежегодно”, – написала супруга Святаша Анжелика в заявке на российское гражданство.

Уполномоченные органы РФ утвердили заявки семьи Святашей.

“Учитывая Ваше образование и стаж работы, считаем целесообразным согласовать Ваше заявление и предлагаем самостоятельный поиск вариантов занятости при содействии городских и районных центров занятости населения”, – сказано в ответе жене Святаша.

В начале октября 2019 года прокуратура Киева объявила подозрение Святашу в производстве по ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 366-1 УК Украины по завладению 1,1 млрд гривен средств “УкрСиббанка” в пользу группы компаний “АИС”. В ноябре 2019 года Святаша объявили в розыск.

“Святаш сбежал в Россию зимой этого года, из-за того, что его объявили в розыск. Его жена уехала в РФ через Гоптовку в феврале, а детей отправили через Минск в Россию в конце декабря”, – заявили в правоохранительных органах.

Как сообщал “источник”, ранее прокуратура завершила следствие по махинациям менеджментом группы “АИС”, бенефициарами которого являются экс-нардепы “Партии Регионов” Дмитрий Святаш и Василий Поляков, материалы этого дела передали в суд. Суд дал разрешение на арест бывших депутатов.