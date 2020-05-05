Коронавирус “добрался” до украинских школ: где посмотреть спецуроки про болезнь

Для украинских школьников разработали дистанционные уроки по биологии про коронавирус COVID-19.

Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликовали на сайте НУШ (Новая украинская школа).

“Знать о коронавирус как можно больше – значит защитить от заболевания и себя, и своих близких. В условиях пандемии COVID-19, которая охватила мир и Украину в частности, эти знания очень важны. Мы благодарны нашим партнерам и экспертам за разработку урока, методических и учебных материалов, которые помогут ученикам школ и педагогам знать максимум о коронавирусе и борьбе с ним”, – отметила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

На уроке детей ознакомят с путями передачи инфекции, дадут практические советы по действиям во время пандемии, расскажут как уберечь себя. Материалы помогут ученикам узнать больше о COVID-19, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний. Информация для учеников подается в соответствии с усвоенным к этому времени на уроках биологии.

В общем разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8 и 9-10 классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без нее – в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетов.

В обучающем материале есть рекомендации для учителей, а также информация для учеников: иллюстрации с объяснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео.

Как сообщал “источник”, в онлайн школе, которую проводят из-за карантина в Украине, вместо урока показали речь боксера Александра Усика.