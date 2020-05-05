Когда в Киеве полностью откроют метро: дата и условия запуска

Работа метрополитена в Киеве может быть возобновлена в тестовом режиме с 12 мая, а через месяц метро могут открыть полностью.

Об этом сообщил информированный источник “источника”.

“Если, опять же, не будет всплеска заболеваемости COVID-19, то метро может полноценно заработать через месяц после начала тестового запуска”, – заметил собеседник издания.

Таким образом, на сегодня есть две даты – 12 мая, когда намерены возобновить работу метро в тестовом режиме, и, условно говоря, 12 июня. Все зависит от того, не будет ли всплеска заражения коронавирусом в этот промежуток времени.

Как ранее сообщал “источник”, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сделал категорическое заявление о запуске общественного транспорта в рамках смягчения карантина из-за коронавируса в Украине с 11 мая.