Наталья Могилевская в пиджаке на голое тело рассказала о планах начать все с чистого листа: фото

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками снимками в пикантном образе и призналась, что в этом месяце у нее настроение начать все с чистого листа.

Эффектные фото знаменитость обнародовала в своем Instagram. А кадре Наталья запечатлена в белоснежном пиджаке, под который предпочла не надевать нижнее белье. Пикантный образ дополнен оригинальными украшениями в тон наряда: серьгами, кольцом и ожерельем.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

“Это фото для меня символ новой страницы. Начать все с белого листа – вот настроение этого месяца. Вы помните это состояние? Оно обещает так много! Так хочется что-то сказать, написать, придумать себя заново”, – поделилась исполнительница.

Артистка добавила, что в этом месяце подготовила для фанатов много сюрпризов. Все детали певица раскрывать не стала, но отметила, что один из этих снимков станет обложкой ее нового альбома “Любов – то велика сила”.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya