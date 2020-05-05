Наталья Могилевская в пиджаке на голое тело рассказала о планах начать все с чистого листа: фото

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками снимками в пикантном образе и призналась, что в этом месяце у нее настроение начать все с чистого листа.
Эффектные фото знаменитость обнародовала в своем Instagram. А кадре Наталья запечатлена в белоснежном пиджаке, под который предпочла не надевать нижнее белье. Пикантный образ дополнен оригинальными украшениями в тон наряда: серьгами, кольцом и ожерельем.
“Это фото для меня символ новой страницы. Начать все с белого листа – вот настроение этого месяца. Вы помните это состояние? Оно обещает так много! Так хочется что-то сказать, написать, придумать себя заново”, – поделилась исполнительница.
Артистка добавила, что в этом месяце подготовила для фанатов много сюрпризов. Все детали певица раскрывать не стала, но отметила, что один из этих снимков станет обложкой ее нового альбома “Любов – то велика сила”.
- Наталья Могилевская не на шутку заинтриговала поклонников. После долгих разговоров о таинственном возлюбленном певица вдруг показалась в Инстаграм в подвенечном платье и заговорила о свадьбе.
- Певица также призналась, что готова к важному для каждой женщины шагу – стать матерью. Но будет ли это усыновление или 44-летняя Могилевская решиться родить – пока не известно.