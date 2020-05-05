Вышла в лидеры: в Британии озвучили страшные цифры по смертности от коронавируса

По данным управления национальной статистики Великобритании, количество умерших в стране от коронавируса составило свыше 32 тысяч человек, что является самым высоким показателем в Европе.

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Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

“Объединенное Королевство сейчас имеет самый высокий уровень смертности среди всех стран Европы, достигнув показателя в 32 375. Ранее наивысшее количество смертей было зафиксировано в Италии – 29 079”, – сказано в сообщении.

Надо отметить, что данные управления статистики включают все упоминания о COVID-19 в свидетельстве о смерти, в том числе подозрение на наличие заболевания. Поэтому общее количество умерших на 34% выше, чем по данным Министерства здравоохранения, где учитывают смерти, когда умершего тестировали на коронавирус.

Такой метод расчета смертности трудно сопоставить с ситуацией в других странах. Однако, эта статистика может свидетельствовать что Британия больше других стран в Европе пострадает от коронавируса, хотя вспышка здесь произошла позже.

Как ранее сообщал “источник”, число летальных случаев в Великобритании из-за коронавируса почти сравнялось с аналогичными показателями в Италии.