54-летняя Синди Кроуфорд в коротких шортах восхитила спортивной фигурой

Синди Кроуфорд повезло: во время карантина она может вволю заниматься спортом. Оказалось, что баскетбол – большая страсть 54-летней топ-модели, и с мячом она управляется просто превосходно.

В Инстаграм Кроуфорд показала фото, на котором в прыжке забрасывает мяч в корзину. Фигура супермодели 90-х, одетой в короткие шорты и майку, подаренную ей Деннисом Родманом, не оставила поклонников равнодушными. “Сколько тебе здесь лет, Синди?” – спросил один из них. “Это было вчера!” – ответила звезда.

Фото: instagram.com/cindycrawford/

“Будет сложно запостить что-то круче, чем это”, – пишут в комментариях. -” Великолепная форма”, “Синди умеет летать”, “Самая крутая!”