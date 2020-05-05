Когда и как будут запускать метро Киева в тестовом режиме: дата и подробности

Со вторника, 12 мая, в Киеве могут возобновить работу метро, которое закрыли в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в материале “источника”.

“Планируется открытие метрополитена в тестовом режиме с 12 мая”, – рассказал источник “источника” в правительстве.

Объясняя понятие тестового режима, собеседник издания говорит, что будут выдаваться специальные справки (пропуска) для возможности передвижения в метро во время действия тестового режима.

Кроме того, известно, что на данный момент разрабатывается несколько вариантов процедуры, по которой будут выдаваться пропуска для проезда в метро.

В частности, это мобильное приложение, по примеру “Дии”, или же справки, выданные с мест работы и согласованные с городскими властями. Как сообщают источники “источника” в Кабмине, этот вопрос будет рассмотрен в среду, 6 мая.

Подробнее об этом, читайте в материале “источника”: Когда поедет метро: источники во власти назвали две даты.