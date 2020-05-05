СМИ: в Рубежном сгорел грузовик “Новой почты”

В субботу, 2 мая, в городе Рубежное в Луганской области около железнодорожного вокзала загорелся грузовик с посылками “Новой почты”.

Как сообщает “Апостроф“, фото с места инцидента опубликовал сайт 06452.com.ua.

На кадрах видно, что фура повреждена, многие посылки сгорели. К счастью, водитель не пострадал. На месте работали спасатели ГСЧС.

Как сообщают в пресс-службе “Новой почты”, возгорание произошло из-за одной из посылок, которую перевозил автомобиль. Компания пообещала выплатить компенсации клиентам согласно стоимости отправления.