Потом начнется самое “интересное”: в Украине пояснили, как Запад “сливает” аннексию Крыма

Аннексия украинского Крыма Россией мало беспокоит Европу, фактически проблема полуострова – это проблема Украины при небольшом содействии США.

Об этом говорится в материале “источника”.

“Пока Крым выведен за скобки политического процесса. Если почитать европейскую прессу, то привязки Донбасс-Крым практически нет. В даты, которые связаны с аннексией Крыма, делаются ритуальные заявления, но фактически проблема полуострова – это проблема Украины при небольшом содействии США. После того как Киев в каком-то обозримом будущем завершит с Донбассом и займется проблемой полуострова, тут начнется самое “интересное”. Окажется, что у нас не так уж и много союзников. Часть стран будет нейтрально сочувствовать, а другие – втихую вести бизнес с Москвой“, – пояснил эксперт “Украинского Института политики” Руслан Бизяев.

Он добавил, что внутренние процессы в США могут не способствовать помощи страны Украине.

“Вопрос в том, насколько США в нынешней ситуации готовы помогать. Особенно, если осенью этого года Дональда Трампа выберут президентом на следующий срок. Он только укрепится в своих устремлениях заключить “хорошую сделку” с президентом Путиным. Демократы Трампу особенно не помешают. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел прямой связи президентского штаба с Кремлем, стало своего рода политической прививкой для хозяина Овального кабинета“, – говорит Бизяев.

Эксперт подчеркнул, что у Дональда Трампа после скандального следствия и провального импичмента демократов выработался некий “иммунитет” к любой критике со стороны оппонентов и либеральной прессы. Теперь любые претензии по поводу “пророссийских” действий или заявлений будут уверенно отметаться Трампом как “домыслы” и “глупости”.

“В Кремле это тоже понимают, используя тему с эпидемией для очередной “перезагрузки” отношений с Вашингтоном за счет захваченных украинских территорий“, – резюмировал Бизяев.

Читайте детальнее в материале “источника”: Тревожная ситуация: как пандемия COVID-19 играет на Кремль.