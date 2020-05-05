Пилатес в домашних условиях: Маша Ефросинина поделилась комплексом эффективных упражнений

Украинская телеведущая Маша Ефросинина не любит изнурять себя тяжелыми физическими нагрузками в спортзале. Оставаться в тонусе 40-летней звезде помогает пилатес.
Об этом знаменитость рассказала на личной странице в Instagram, а также поделилась комплексом любимых упражнений, которые легко можно выполнить в домашних условиях.
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“Сегодня растянемся и хорошенько выгоним из тканей всю воду! Будет легко и ну, сииильно приятно! Но, что вас, действительно, удивит – еще и эффективно! Главное, сосредоточьте ваше внимание только на собранности всего тела – не разваливайтесь, не делайте резких движений, чувствуйте каждую мышцу”, – поделилась Ефросинина.
“Я много лет назад покончила с убиением в зале с огромными весами, и ни разу не пожалела! Ваше тело само знает, что ему нужно расслабить, что подтянуть! Чувствуйте его! И, как говорит, моя тренер: “только удовольствие!” Для этого занятия вам понадобится только ролл и коврик! Выполняйте каждое упражнение не больше 4-6 раз”, – добавила телезвезда.
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