Европа займется шантажом: назван опасный для Украины сценарий по Донбассу

После пандемии коронавируса Европа будет давить на Украину и стараться интенсифицировать “минский процесс” по Донбассу.

Об этом сообщает “источник”, ссылаясь на слова экспертов.

После окончания пандемии Офису президента Украины придется столкнуться с угасающей поддержкой со стороны ведущих государств Евросоюза – Германии и Франции. По словам отечественных экспертов, история с пандемией подогрела “пророссийское” настроение президента Франции Эммануэля Макрона.

“У Макрона особого выбора-то нет. После завершения этой волны COVID-19 экономическое восстановление ЕС ляжет на плечи наиболее развитых государств союза: Франции и Германии. Сугубо из-за экономических соображений ось Пекин-Москва-Париж будет укрепляться. По Украине Европа будет стараться, прежде всего, интенсифицировать “минский процесс”, так как это решает множество проблем. В том числе и санкции”, – отметил эксперт “Украинского Института политики” Руслан Бизяев.

Политический аналитик Александр Кочетков утверждает, что перед Офисом Зеленского всерьез замаячила перспектива установления “мира” на Донбассе за счет Украины и с откладыванием темы Крыма. Евросоюз будет давить на Киев – угрозами не дать денег. Украина, скорей всего, выйдет из карантина в тяжелых экономических условиях, поэтому Офис президента может поддаться на такой шантаж.

“Европейцы это отлично понимают и начнут нас шантажировать по Донбассу, подвешивая финансовую “морковку” в виде денег от ЕБРР или другой финансовой институции. Вторая линия давления – личное влияние на президента Зеленского со стороны лидеров Германии и Франции. Меркель и Макрон, которых он уважает и к которым прислушивается, будут его убеждать, что лучше войти в историю президентом, установившим “мир”, а не тем, кто угробил Украину. “Обрабатывать” Зеленского будут именно так”, – полагает Кочетков.

По словам эксперта, экс-президент Петр Порошенко и его политические союзники, невзирая на любовь к деньгам и патриотический пиар, все же понимали, что такое геополитика, и почему Кремль столь методично пытается втолкнуть ОРДЛО как бы под контроль Киева, но на своих условиях.

“У нынешней власти серьезные проблемы со стратегическим планированием. Не думаю, что в Офисе Зеленского хоть кто-то серьезно знаком с этим понятием (“геополитика”, – “источник”). Не владея представлением о том, что именно им угрожает, очень трудно планировать ответные действия”, – добавил Александр Кочетков.

Подробнее читайте в материале “источника”: Тревожная ситуация: как пандемия COVID-19 играет на Кремль.