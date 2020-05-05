Жену скандального нардепа уличили в нарушении карантина: видео

Журналисты выяснили, что в Киеве, несмотря на карантин из-за коронавируса, продолжает работать магазин косметики Аллы Барановской, которая является супругой нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко, недавно попавшего в скандал из-за работы его ресторана “Велюр” во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщают “Грощі”.

Журналисты зафиксировали, как мужчина в маске заносит в студию много коробок. Вероятно, в них продукция. Кроме того, в заведение приехала девушка. В помещение она зашла без всяких средств индивидуальной защиты. Через 20 минут она вышла из салона с фирменным пакетом заведения.

Впоследствии к салону подъехал “Мерседес”. Из него вышла девушка с пачкой денег в руке. Она тоже зашла в помещение, откуда вышла с тем же брендированным пакетом заведения.

Понаблюдав, журналисты сделали вывод, что салон жены Тищенко для отдельных клиентов все-таки работает в карантин. В то же время санитарные нормы там не соблюдают. Ни персонал, ни клиенты не имели масок или перчаток.

Сама Алла Барановская отказалась комментировать ситуацию.

Как сообщал “источник”, ранее Тищенко интересно объяснил скандал вокруг своего ресторана в Киеве.