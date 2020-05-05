Катя Осадчая в откровенном топе назвала 3 вещи, которые сделает после карантина

11 мая правительство отменит ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса: откроются парки и зоны отдыха, летние террасы ресторанов, салоны красоты и другие элементы городской инфраструктуры. Как и все украинцы, звезды уже вовсю фантазируют о том, чем займутся после окончания карантина. Беременная Джамала призналась, что считает дни, чтобы нарядиться, а у Кати Осадчей нашлось целых три первоочередных задачи.

“Все уже придумали, что сразу сделаете после окончания карантина, в первую очередь? У нас – поехать к родителям, поесть суши и погулять по центру Киева”, – призналась телеведущая под фото, на котором позирует в изящном топе с открытыми плечами и глубоким декольте.

Фото: instagram.com/kosadcha/

В комментариях фанаты Осадчей разделились на группы: одни оставляют ей комплименты (“Как девочка на этом фото”), другие мечтают о свежем воздухе (“Сначала к парикмахеру за новой прической, а потом в горы, за свежим воздухом”), а третьи не скрывают навалившихся проблем (“Искать новую работу”).

Ранее Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым поделилась фотографиями с загородной прогулки. Семья вместе с сыном Ваней выбралась под Киев, чтобы насладиться красотой украинской природы. “Чем не Тоскана? Выехали на часик увидеть красоту неподалеку. У нас невероятная страна. После карантина будем осваивать внутренний туризм”, – написала телеведущая.

Фото: instagram.com/kosadcha/

Фото: instagram.com/kosadcha/