Ничего не предвещало такого ужаса: под Харьковом простились со зверски убитой матерью девочкой, фото и видео

В поселке Подворки возле Харькова на местном кладбище похоронили 13-летнюю Кристину Пьянову, которую жестоко убила и обезглавила ее собственная мать. Односельчане не находят объяснений происшедшему.

Об этом сообщает NewsRoom.

На церемонию прощания со зверски убитой девочкой пришли соседи, друзья и учителя Кристины.

По словам депутата местного сельсовета Татьяны Пантелеевой, которая знала мать и ее дочь около 25 лет, женщина воспитывала и содержала Кристину сама, работала на трех работах и часто говорила, что живет только для девочки.

“Ничего не предвещало такого ужаса. В тот день Татьяна до одиннадцати отработала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А через час уже вышла с головой”, – говорит местная жительница.

Отец убитой девочки Виталий Пономаренко, который прожил с ее матерью меньше года, говорил, что видел ребенка за неделю до случившегося. По его словам, мать Кристины рассказывала об особых отношениях с дочкой.

“Последний раз, когда я был с ребенком, она сказала, что дочку видит насквозь, мол, меня обмануть невозможно, я в глаза смотрю – и вижу, кто чем дышит”, – вспоминал Виталий.

Местный священник протоиерей Андрея Несвитайло говорит, что это происшествие произвело очень сильное впечатление на местных жителей.

“Некоторые звонили и жаловались, что заснуть не могут. Еще эти фотографии опубликовали в группе поселка. Все задаются вопросом, почему это могло произойти”, – говорит церковник.

Как ранее сообщал “источник”, в правоохранительных органах считают, что есть веские основания считать убийцей Кристины Пьяновой ее мать Татьяну, и предполагают, что ее могли довести до психически нестабильного состояния.