В Украине обнаружили смертельный груз с “миньонами” на сотни миллионов: фото и видео

Служба безопасности Украины изъяла в порту Южный груз кокаина, который пытались ввезти в страну.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Так, сотрудники спецслужбы изъяли 53,4 килограмма кокаина, который был запакован в 45 коробок с изображением персонажей популярного мультфильма – “миньонами”. Ориентировочная стоимость такого груза – 200 млн гривен.
Отмечается, что наркотики перевозились в одном контейнере с бананами. Брикеты с наркотиками были обернуты в свинцовую упаковку.
В СБУ уточнили, что “миньон” – это символ одного и наркосиндикатов, который действует в Латинской Америке.
Сотрудники спецслужб с прокурорами и полицией проводят следственные действия по обнаружению причастных к перевозке наркотиков.
Как сообщал “источник”, ранее СБУ установила группу наркоторговцев в Киевской области, которую возглавлял профессор-химик местного вуза.