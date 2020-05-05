В Украине обнаружили смертельный груз с “миньонами” на сотни миллионов: фото и видео

Служба безопасности Украины изъяла в порту Южный груз кокаина, который пытались ввезти в страну.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Так, сотрудники спецслужбы изъяли 53,4 килограмма кокаина, который был запакован в 45 коробок с изображением персонажей популярного мультфильма – “миньонами”. Ориентировочная стоимость такого груза – 200 млн гривен.

Отмечается, что наркотики перевозились в одном контейнере с бананами. Брикеты с наркотиками были обернуты в свинцовую упаковку.

В СБУ уточнили, что “миньон” – это символ одного и наркосиндикатов, который действует в Латинской Америке.

Сотрудники спецслужб с прокурорами и полицией проводят следственные действия по обнаружению причастных к перевозке наркотиков.

Как сообщал “источник”, ранее СБУ установила группу наркоторговцев в Киевской области, которую возглавлял профессор-химик местного вуза.