Считаю дни: беременная Джамала рассказала, что хочет сделать сразу после карантина

Украинская певица Джамала, которая готовится снова стать мамой, с нетерпением ждет снятия режима изоляции. Артистке не терпится красиво нарядиться и выйти на прогулку.

Об этом исполнительница рассказала на личной странице в Instagram. Свою публикацию Джа сопроводила домашними снимками, на которых она демонстрирует внушительных размеров животик.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Считаю дни до окончания карантина, чтобы можно было красиво одеваться не только для съемок видео. Чтобы можно было свободно выходить на улицу, улыбаться всем лицом солнцу, обуть кроссовки или каблуки”, – поделилась певица.

На фотографиях Джамала позирует в белом платье с вырезами на плечах, которое облегает в области живота. Свой нежный образ звездная мамочка дополнила массивными украшениями и макияжем.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фанаты искупали своего кумира в комплиментах, отмечая то, что ей очень идет беременность и материнство. “Вам очень идет быть беременной”, “Роскошная мамуля”, “Очень красивая, прямо светишься”, “Вы красотка, вам очень идет материнство”, – пишут комментаторы.

Фото: instagram.com/jamalajaaa