В ЛОВГА рассказали, как завершится учебный процесс в области

Образовательный процесс в Луганской области в этом учебном году будет завершен своевременно.

Об этом сообщил директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк, передает пресс-служба ЛОВГА

Он рассказал, что образовательный процесс в этом учебном году будет завершено своевременно – то есть до конца мая. Учебный год – не позднее 1 июля.

Все ученики будут обязательно переведены в следующий класс и получат соответствующие документы об образовании.

Семестровое оценивание проведут с учетом оценок, полученных учащимися до 12 марта. Годовое оценивание будет осуществлено с учетом оценок за I и II семестры.

Кроме того, в сентябре преподаватели обязательно проведут входное тестирование для определения – что дети усвоили, а над чем необходимо работать повторно.

Важно, что в этом учебном году освобождены от государственной итоговой аттестации ученики 4-х и 9-х классов. В соответствующих документах об образовании им будет сделана запись «Освобожден».

Ученики 11-х классов будут сдавать ДПА в форме внешнего независимого оценивания.

В этом году Министерством образования и науки Украины рекомендовано воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

Как сообщил Юрий Стецюк, оформление свидетельств о получении базового среднего образования должно быть завершено не позднее 15 июня.

Для зачисления ребенка в первый класс прием документов будет осуществляться после прекращения карантина. Также учебные заведения предоставляют возможность родителям отправлять по электронной почте документы в отсканированном виде еще во время действия карантинных мероприятий.

В этом году ВНО состоится в сроки, которые объявят после завершения карантина. Сейчас Министерство образования и Министерство здравоохранения разрабатывают рекомендации по созданию безопасных условий для проведения ВНО. Предполагается, что на пунктах проведения ВНО будут использоваться измерители температуры, дезинфицирующие средства.

Если участники хотят изменить сессию ВНО с дополнительной на основную, они должны не позднее 12 мая подать в Донецкий региональный центр соответствующее заявление.

С 25 мая по 9 июня 2020 продлится дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Но воспользоваться такой возможностью смогут лишь отдельные категории лиц.

Также участникам предоставлена ​​возможность с 6 по 18 мая внести изменения в регистрационные данные о месте прохождения ВНО, если место их проживания и место расположения учебного заведения, в которых они учатся, находятся в различных областях или на расстоянии более 150 км.

О деятельности учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, в которых в соответствии с рабочими учебными планами запланирован выпуск учеников во время карантина, Юрий Стецюк отметил: рекомендовано проводить государственную квалификационную аттестацию в дистанционной форме, а следовательно, выпуск и перевод соискателей образования будет проходить дистанционно.

Государственная итоговая аттестация выпускников, которые вместе с профессиональной получают также полное общее среднее образование, будет проходить в форме ВНО в смещенные сроки: ориентировочно с 25 июня по 17 июля или 17 августа по 4 сентября – в зависимости от эпидемической ситуации в стране.

Таким образом, дипломы квалифицированного рабочего будут заказываться и выдаваться в ранее запланированные сроки, а документы о среднем образовании – после получения учебным заведением результатов ВНО.