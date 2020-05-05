Карантин в Украине продлят после 22 мая: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая в Украине могут продлить карантин, как это сделала ВОЗ 4 мая.

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Об этом он рассказал в эфире “Украинского радио”.

“Мы взяли за основу расчеты нескольких научных учреждений в том числе Академии наук, нескольких научных институтов и видим, что в течение 18 дней по состоянию на вчера в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших. То есть их количество колебалось от 300 до 550 Есть определенный процент такой стабильности. Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный и сейчас мы находимся на пике заболеваемости или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется , – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, пик завершится в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима.

“То есть это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах. А это значит, что с 11 числа мы можем пойти на первый этап ослабления карантина. Однако мы не отказываемся от карантина. Вчера Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина еще на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране”, – рассказал он.

Как сообщал “источник”, с понедельника, 11 мая, в Украине начнут смягчать некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, но сам карантин продлили до 22 мая.