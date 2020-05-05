Резников: Правоохранители смогут установить владельцев российских паспортов в ОРДЛО

Украинские правоохранители без труда смогут определить владельцев российских паспортов после возвращения Донбасса под контроль Украины

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтегации временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью “Левому берегу”, передает “ДС“.

“Как только произойдет освобождение этих территорий от коллаборационных режимов, и Украина выйдет на границы с Россией, люди, которые взяли российские паспорта, скорее всего, уедут, сбегут — они для себя расстались с Украиной. Оставшихся, силами правоохранительных органов, несложно будет определить”, — сказал он.



При этом Резников рассказал, что ему известны случаи насильственной паспортизации.

“Мы знаем точно, заставляют вовсю в больницах медперсонал принимать гражданство России. А они этого делать не хотят, вплоть до готовности уволиться, особенно в эпоху коронавируса”, — подчеркнул вице-премьер.



По информации Резникова, порядка 198-200 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта.



Вице-премьер исключил сценарий, когда в результате законных выборов на освобожденных территориях в местные советы изберутся люди с двойным гражданством.



“И даже если он “проскочит”, допустим, позже найдутся свидетели, которые ездили с ним вместе в автобусе в Ростовскую губернию и стояли в очереди на получение российского паспорта. Мы получим базы данных местного ОВИРа (отдел виз и регистрации), тут уже не спрятаться. Поэтому, даже если вдруг кто-то с российским паспортом изберется, это будет нарушение украинского законодательства, соответственно его лишат представительского мандата”, — резюмировал чиновник.