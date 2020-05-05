Под Киевом безжалостно рубят лес, “прикрываясь” карантином: возмутительные детали и фото

В охранной зоне Национального музея народной архитектуры и быта в Пирогово вырубывают остатки леса, чтобы возвести жилые новостройки.

Об этом сообщил журналист и общественный деятель Михаил Погребиский, опубликовав фото с места вырубки и документы, подтверждающие историко-культурное значение этой территории.

Как свидетельствует действующий Генеральный план города Киева, участок, на которой проводятся рубки, не только охранная зона музея, он еще и входит в зону охраны памятников культурного наследия и Южного исторического ареала столицы.

По словам Погребиского, это не останавливает застройщика от планов фактически уничтожить эту территорию и застроить ее высотками.

“Первая массовая вырубка деревьев, напомню, на этом участке была осуществлена в января 2020 года. Всего по акту зеленых насаждений, подлежащих удалению – намерены срезать 2779 деревьев! Это небольшой лес – причем балка, то есть овраг, усеянный лесом. Сейчас дорезают то, что недорезали в январе”, – сообщил активист.

Как утверждает автор поста, арендатор этого участка – агрокомбинат “Хотивский” – потерял право на аренду по соглашению сторон еще в 2007 году.

“Это было сделано для того, чтобы землю могли застроить фиктивные жилищные кооперативы, которым тогда Киевсовет раздала абсолютно бесплатно сотни гектаров особо ценных земель в Феофании, в Пирогово и Жуков острове”, – сообщил журналист.

В данное время к арендатору участка прокуратурой Киева предъявлен судебный иск, который, по мнению, активиста, только ускорил действия по уничтожению деревьев.

“Застройщик понял, что “пригорает” и нужно спешить! И еще режим карантина здесь пригодился – потому что удобный для застройщиков и способствует активизации их активности”, – заметил Михаил Погребиский.

Как ранее сообщал “источник”, в Украине катастрофическая ситуация с сокращением площадей леса – масштабные вырубки со стороны браконьеров значительно вредят экологии страны.