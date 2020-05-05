Весь в папу: Сергей Бабкин умилил фотографией 10-месячного сына Елисея

18 мая младшему ребенку Снежаны и Сергея Бабкиных исполнится 11 месяцев, но малыш уже проявляет интерес к музыке. Гордый папа опубликовал в Инстаграм фото, на котором маленький Елисей играет с детской гитарой. “Е.С. Бабкин”, – лаконично подписал он снимок.

Фото: instagram.com/babkin_official

Родители Елисея все еще не показывают на фотографиях его лицо, и фанаты музыканта не знают, на кого похож кроха. Тем не менее, они пришли в восторг от трогательной фотографии ребенка, засыпав ее комплиментами.

“Аккорд за маму, аккорд за папу”, – пишут в комментариях. – “Малыш весь в папу! Вот что значит генетика”, “Музыкант подрастает”, “Что-то наигрывает, новую песню папе придумывает”, “Елисей будет таким же талантливым, как папа!”

Фото: instagram.com/babkin_official

Елисей – третий ребенок Бабкиных. Также они воспитывают дочь Веселину и сына Артура. От первого брака у Сергея есть сын Илья. Юноша живет в Канаде вместе с мамой и ее мужем, которого называет отцом.