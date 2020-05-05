На Харьков обрушился мощный ливень, “тонут” авто: фото и видео стихии

В Харькове, как и в Киеве, прошел масштабный ливень, который затопил самый большой рынок в городе – “Барабашово”.

Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram-канале “Харьков 1654”.

“А тем временем на Барабашово потоп”, – говорится в подписи к фотографиям, на которых видно, что машинам практически невозможно проехать по залитым дождем улицам.

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Стоит отметить, что осадков выпало достаточно много, превратив тротуары в настоящее море.

Как сообщал “источник”, дождь в Киеве 4 мая был настолько сильным, что некоторые улицы буквально превратились в реки. Местами потоки дождевой воды доходили людям до пояса.

Также под Винницей поток воды снес мужчину, который ехал по дороге на велосипеде. Он погиб.