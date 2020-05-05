Надежда Мейхер показала, как выглядела в 16 лет: архивное фото

Украинская певица, актриса, бывшая солистка женской группы “ВИА Гра” Надежда Мейхер поделилась с поклонниками архивным фото времен своей юности.

На фото, опубликованном в Instagram, будущая артистка запечатлена в 16-летнем возрасте. В кадре Надежда позирует в наряде для танцев – яркой юбке с воланами и черном топе. “1998 год. Франция. Моя любовь. И мне 16 лет”, – подписала снимок певица.

Фото: instagram.com/nadyameiher

Фолловеры артистки с восторгом отреагировали на архивный кадр. Многие отметили, что певица за столько лет практически не изменилась. Фанаты считают, что певица прекрасна в любом возрасте.

“Красивая женщина в любом возрасте прекрасна”, “Какая вы красивая и нисколько не изменились! Честно!”, “Вы шикарная! И раньше и сейчас”, “Сама грация и милота”, “Красавица”, – восхищаются поклонники под постом Мейхер.