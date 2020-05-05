Лукашенко сделал неожиданное предложение Зеленскому и Путину к 9 мая: всплыли подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил в Минск на парад Победы президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как пишут белорусские СМИ, об этом он сказал 5 мая во время общения с представителями СМИ.

“Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск”, – сказал глава государства.

По словам Лукашенко, “правильно было бы собраться в Минске”.

“Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика – живой памятник войне”, – сказал он.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад в честь 9 мая в стране отменить нельзя, несмотря на угрозу коронавируса.