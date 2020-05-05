Украина побила оптимистический рекорд по коронавирусу, но три области под угрозой

4 мая в Украине зафиксировали минимальный прирост больных коронавирусом – 366. Всего за сутки в нашей стране выздоровели 256 человек, что также стало максимальным показателем.

Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Как отмечают в Офисе президента Украины, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения вируса.

По его словам, под действие так называемого адаптивного карантина могут подпадать Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская область. Решение должно приниматься на местах.

Интересно, что в России за сутки фиксируют около 10 тысяч случаев заражения, при том, что в Украине общее число больных не превысило отметку в 13 тысяч.

Шмыгаль напомнил, что с 11 мая планируется разрешить посещать парки, скверы, зоны отдыха, открыть часть объектов индустрии красоты: салоны красоты, педикюрные, маникюрные салоны, а также позволить тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд и открыть магазины непродуктовых товаров.

Напомним, что в Украине было принято решение продлить карантин до 22 мая, но некоторые заведения будут работать в условиях ограничительных мер уже с 11 мая.