Заболело много детей: статистика по коронавирусу в Киеве на 5 мая

За прошедшие сутки, 4 мая, в Украине еще 48 человека заболели коронавирусом, из них четверо детей.

Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли.

За сутки коронавирусом заболели двое медиков, еще один человек умер.

Заболели:

22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и девочка, которой 13 лет

22 мужчин в возрасте от 25 до 81 года

1 девочка в возрасте 13 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице победил 91 человек.

Как сообщал “источник”, с понедельника, 11 мая, в Украине начнут смягчать некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, но сам карантин продлили до 22 мая.