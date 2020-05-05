Не позволим: в Минздраве сделали жесткое заявление о запуске общественного транспорта в Украине

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сделал категорическое заявление о запуске общественного транспорта в рамках смягчения карантина из-за коронавируса в Украине с 11 мая.

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Его он озвучил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Ляшко сказал, что понимает, что ограничение общественного транспорта влияет на бизнес, но это точно не вопрос 11 мая.

“Я сейчас буду стоять на своем – я не позволю восстановить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет восстановлен общественный транспорт, у нас на карантине как такому будет поставлен крест”, – сказал он.

Напомним, с понедельника, 11 мая, в Украине начнут смягчать некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, но сам карантин продлили до 22 мая.

Как сообщал “источник”, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить и после 22 мая.