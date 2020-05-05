Резников рассказал о проработке механизма, который позволит в будущем “разгрузить” КПВВ на Донбассе

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал о наработке механизма, который позволит в перспективе избежать длинных очередей на контрольных пунктах въезда-выезда через линию разграничения на Донбассе.

“Как вице-премьер я курирую ряд министерств – Министерство ветеранов, Министерство социальной политики и Министерство обороны. И вот с Мариной Лазебной мы проговорили ряд вещей на стыке Министерства реинтеграции и Министерства соцполитики. Мы будем готовить программу с задействованием реестров ВПЛ, Пенсионного фонда и Минсоцполитики, в зависимости от того, кто у нас является субъектами социальной помощи. Многие имеют электронное удостоверение, те же пенсионеры. И мы хотим использовать его для упрощения жизни людей в перспективе. Например, было бы ведь здорово, если бы его можно было использовать для пересечения КПВВ: человек заходит в свой личный кабинет, запрашивает разрешение на пересечение границы, и службы его выдают”, – сообщил Алексей Резников в интервью “Левому берегу”.

Он считает, что такая электронная очередь могла быть помочь избежать столпотворений на КПВВ.

“Люди будут знать, в какой день они пересекают КПВВ, что их ждут в Ощадбанке. Мы понимаем, какое количество наличности должно быть саккумулировано в отделениях Ощадбанка для того, чтобы сделать выплаты даже по карточкам. Поэтому мы создаем рабочую группу Ощадбанк-Минсоцполики-Минреинтеграции-Погранслужба-военные/ ООС-Служба безопасности Украины. И проработаем этот механизм, чтобы люди могли в установленный день пересечь КПВВ, продлить свою верификацию, получить деньги, сделать покупки.

У нас в год 13 миллионов пересечений через КПВВ. Больше миллиона в месяц. Мы не знаем, сколько продлится карантин, пенсионные выплаты, иные соцпакеты будут накапливаться. Сегодня реципиентов этой помощи, по последним данным, 600 тысяч.

Кстати, такая система позволит нам сделать верификацию, сколько человек живут на временно оккупированной Россией территории и сколько – на подконтрольной Украине”, – добавил он.