Довели до “срыва”: всплыли трагические детали убийства матерью дочери в Харькове

В правоохранительных органах считают, что есть веские основания считать убийцей Кристины Пьяновой ее мать Татьяну, и предполагают, что ее могли довести до психически нестабильного состояния.

Об этом пишет “Обозреватель” со ссылкой на источники в полиции.

Правоохранители уточнили, что родственники замечали странности в поведении женщины перед убийством ее дочери.

“Есть первоначальные выводы экспертов, которые пока не озвучивают. К сожалению, ребенок, судя по всему, стал жертвой психически больного человека. А что довело мать девочки до такого состояния, уже вопрос к медикам. По информации близких родственников, некоторое время до трагедии 38-летняя женщина “общалась” со своим умершим отцом”, – рассказали правоохранители.

В то же время в отделе ювенальной превенции рассказали, что мама Кристины не вызывала подозрений у учителей.

“Мама девочки не пропускала родительских собраний, находила общий язык с классным руководителем. Говорить о неблагополучной семье не было оснований… В поле зрения ювенальной превенции Кристина никогда не попадала. Положительный ребенок. Вопросов не было и у классного руководителя – ни к поведению, ни к учебе. Девочка была очень старательной, хорошо училась, не прогуливала уроки, не имела никаких вредных привычек”, – отметили там.

Соседи также опровергли информацию из сети, что Кристина якобы была “проблемным ребенком”.

“Сил нет это слушать и читать. В интернете, в новостях и в соцсетях происходит полное безумие! Уже начали писать, что девочка чуть ли не якшалась с алкоголиками и наркоманами, но это циничная ложь! Кристина была прекрасным ребенком! Доброе, хорошее дитя! Очень горько, что так рано покинула этот мир, и страшно, что таким образом“, – рассказала соседка Пьяновых.

В Главном управлении полиции в Харьковской области уточнили, что подозреваемая женщина находится в следственном изоляторе. В данный момент судебные эксперты проводят экспертизу тела убитой девочки.

Как сообщал “источник”, ранее Татьяна Пьянова, которую задержали 30 апреля с отрезанной головой своей дочери Кристины, заявляла, что слышит голоса и общается с умершим отцом. Суд заключил женщину под стражу на два месяца.