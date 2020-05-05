Какие рынки в Киеве возобновили свою работу: обнародован полный перечень

В Киеве после смягчения карантина начали работать определенные рынки, но далеко не все.

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, власти города проверили 37 рынков столицы на соответствие нормам и требованиям.

“Рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации. И будут постепенно открываться”, – отметил мэр.

Так, по состоянию на 5 мая в столице начали работать рынок “Демеевский”, рынок “Маяк” и “Базар на Лесной. 6 мая откроются рынок “Печерский” и рынок “Владимирский”.

“Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности! И на рынках, в частности. Дистанция, маска, перчатки, дезинфектор”, – сказал он.

Напомним, что в Украине было принято решение продлить карантин до 22 мая, но некоторые заведения будут работать в условиях ограничительных мер уже с 11 мая.