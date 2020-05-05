Том Круз и Илон Маск собираются снять боевик в космосе

Том Круз, Элон Маск, Space X и НАСА работают над уникальным проектом, который станет первым художественным фильмом, снятым в космосе, сообщает издание Deadline.

Кадр из фильма “Миссия невыполнима: Протокол Фантом”

Известно, что амбициозный проект не связан с франшизой “Миссия невыполнима”, и в его разработке пока не участвует ни одна известная студия. При этом корреспондент Deadline уверяет, что приключенческий боевик реален и находится на раннем этапе подготовки.

Том Круз часто подвергает себя риску на съемках, самостоятельно готовит и выполняет каскадерские трюки. Снимаясь в фильме “Миссия невыполнима: Последствия” (2018), он сломал лодыжку, прыгая с одной крыши на другую. Также он висел на вертолете и летал в реактивном самолете в фильме “Топган 2: Мэверик”. Он поднимался на небоскреб “Бурдж-Халифа” в Дубае и выполнял трюки на 123 этаже.