В ОРЛО скончался 64-летний медик, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию

Врач-отоларинголог из временно неподконтрольного Первомайска скончался от коронавирусной пневмонии.

Об этом заявила так называемая “министр здравоохранения ЛНР” Наталья Пащенко, передают сепаратистские ресурсы.

Пожилой врач-отоларинголог из Первомайска, который оказывал помощь, в том числе и больным с коронавирусной инфекцией, скончался от пневмонии. Диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у медика 15 апреля. В начале мая его перевели в луганскую больницу №4 на искусственную вентиляцию лёгких, но в течение недели доктор скончался. Ему было 64 года.

Напомним, что ранее сепаратисты “ЛНР” заявили о 162 случаях коронавирусной инфекции на временно неподконтрольной территории Луганской области.