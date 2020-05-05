5 мая луганская “Заря” празднует 97-летие

Сегодня, 5 мая, украинский футбольный клуб из Луганска “Заря” празднует 97-летие со дня образования.

“Сегодня «Заре» исполняется 97 лет!

Именно в этот день, 5 мая, при заводе Гартмана (нынешний завод ОР) была создана первая футбольная команда рабочего клуба имени Ленина. От этой даты и принято начинать историю луганской «Зари».

Все эти годы мы играем для вас, уважаемые болельщики! Переживаем вместе минуты побед и поражений, принимаем участие в чемпионатах и кубках.

И вместе откроем ещё много горизонтов и покорим много футбольных вершин!”, – сказано на официальном сайте футбольного клуба.

Напомним, что начиная с лета 2014-го года домашние матчи в Чемпионате Украины и Кубке Украины луганская «Заря» проводит в Запорожье на стадионе «Славутич Арена».