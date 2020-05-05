Маша Ефросинина пожаловалась на интернет-аферу с ее именем

Маша Ефросинина пожаловалась на шарлатанов, продающих препараты для похудения от ее имени. Телеведущая опубликовала в Инстаграм скриншот оскорбительного фейка и попросила подписчиков не верить подобной информации.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

“Даже теряюсь, с кого первого начать своё обращение – с тех людей, что эту хрень распространяют, или же с тех, кто на нее ведется? – написала Ефросинина. – Начну, пожалуй, с первых… К ним у меня коротко: вы, гады, будете гореть в аду – за то, что травите и убиваете людей своим хрензнаетоткудавзятым говнопорошком; и плевать, что вы подделываете эти картинки под мой аккаунт – вам это не поможет, как не помогло всем многочисленным шарлатанам, что уже много лет приклеивают “мое лицо” на все свои шлак-препараты для похудения!”

Затем телеведущая обратилась к фанатам, которые спрашивают у нее, как принимать эти препараты.

“Вы серьезно? Ну, правда… Вот давайте сейчас, откройте ЛЮБОЙ из моих постов – я вот так пишу? Я вот так высказываюсь о людях, проблемы которых мне известны лучше, чем тем, кто эти статьи царапает? Я, человек, который победил много лет назад лишний вес, занявшись ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ, хоть раз призывала вас глотать дерьмо или порошки от какой-то тёти Ани? – возмущается Ефросинина. – Я, которая говорит: не закладывайте в себя НИЧЕГО сомнительного происхождения, не занимайтесь самолечением, обращайтесь только к докторам в случае проблем с весом: к эндокринологам, гинекологам и неврологам – могу все-таки вызвать у вас веру в такие вот несущиеся по интернету “советики”?? Ну, почему же, несмотря на миллион опровержений известных людей подобных материалов в сети, вам все равно легче верить в чудо-зелье, чем в один забор анализа крови на гормоны и биохимию и один приём квалифицированного специалиста?”

Также ведущая рассказала жуткую историю, которая случилась с ее наивной подписчицей, поверившей в таблетки для похудения. “Что делать с теми, кто это проглотит? Два года назад мне писала женщина, что ее дочь-подросток лежила при смерти в реанимации. Девочка – моя подписчица, без ведома мамы с подружками такую херь заказали. А я ни слухом, ни духом вообще. Как их уберечь?” – сокрушается звезда.

В комментариях у Ефросининой объявился ее коллега Сергей Притула. Он рассказал о том, как мошенники используют его имя для наживы.

“Послушай, ну ты хотя бы таблетки от глистов не рекламировала, уже за это аферистам нужно спасибо сказать. А то у меня как не глисты, так простата. Жду, когда же наконец пойдут в ход геморрой и эрекция”, – написал ведущий.

“Прямо обижаешь, как это глистов не рекламировала? Я несколько лет назад была королевой глистов, и высококачественных – по версии продавцов”, – ответила Маша.