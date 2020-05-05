За сутки в ОРЛО выявили COVID-19 у 18 человек

Сепаратисты “ЛНР” заявляют о 18 новых случаях коронавирусной инфекции на временно неподконтрольной территории Луганской области. Таким образом, общее количество заболевших, как утверждается, 162 человека.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

“За истёкшие сутки это 18 человек: 15 человек – это город Луганск, все госпитализированы в четвёртую городскую больницу. 13 из них – это контактные по предыдущим случаям подтвержденного коронавируса и три случая: два человека из-за пределов ЛНР и один человек – это Свердловск”, – заявила так называемый “министр здравоохранения ЛНР” Наталья Пащенко.