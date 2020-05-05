Украина вышла на пик заболеваемости коронавирусом: Шмыгаль рассказал, что будет дальше

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вышла на “плато” заболеваемости коронавирусом COVID-19 и пройдет пик эпидемии в ближайшее время.

Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире

Об этом он сообщил в эфире “Украинского радио”.

Коронавирусное плато

По словам Шмыгаля в Украине в течение 18 дней наблюдалась стабильная ситуация с ростом количества заболевших коронавирусом. Их количество на протяжении последних дней колебалось от 300 до 550.

“Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный и сейчас мы находимся на пике заболеваемости, или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется”, – говорит Шмыгаль.

Эпидемия и карантин

Премьер-министр отметил, что пик эпидемии должен завершится ориентировочно в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантина.

“То есть это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах”, – заявил Шмыгаль.

Такие данные позволят Кабмину объявить с 11 мая смягчение карантинных ограничений. В частности, должны начать работу парикмахерские, летние площадки кафе и ресторанов, музеи, библиотеки, сервисы бытовой техники, стоматологии, адвокатские конторы. С этой же даты откроются парки и скверы. В то же время, в общем карантин будет продлен как минимум до 22 мая.

Стоит отметить, что по данным на утро 5 мая в стране подтверждено 12 697 случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава, от осложнений вируса скончалось 316 человек. Вылечиться смогли 1875 пациентов.

Подробнее о продлении карантина и смягчении ограничений читайте в материале “источника”: Частичное смягчение карантина в Украине: что разрешено с 11 мая.