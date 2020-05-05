45-летняя актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой

Американская актриса Хлоя Севиньи родила своего первого ребенка. Представитель звезды подтвердил новость изданию Page Six, но никаких других подробностей, включая пол и имя малыша, обнародовано не было.

Фото: pagesix.com

45-летняя звезда фильмов “Клубная мания”, “Детки” и “Парни не плачут” родила ребенка от бойфренда Синисы Мацковича – директора художественной галереи в Нью-Йорке. Семью сфотографировали на прогулке с новорожденным 4 мая. Родители были одеты в защитные маски и перчатки в связи с эпидемией коронавируса.

Фото: instagram.com/chloessevigny

Актриса “Американской истории ужасов” в 2016 году рассказала журналу W, что откладывала материнство, чтобы сохранить молодость. “Думаю, еще не время для ребенка. Потому что вынашивать ребенка и рожать – такой стресс для тела. Я действительно думаю, что это, к сожалению, старит женщин, особенно когда у них появляются дети в возрасте 30 лет, а не в 20”, – говорила Севиньи.